Che tipo di partita l’Inter deve fare adesso a San Siro? "Una partita solida, nient’altro. Serve una squadra compatta difensivamente, in cui tutti si aiutano con armonia, come collettivo".

Ivan Ramiro Cordoba è uno dei reduci dall'euroderby di 20 anni fa in semifinale Champions. Il colombiano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport , parla di Inter-Benfica e del possibile incrocio col Milan in semifinale.

Darmian-Acerbi-Bastoni: le piace questa linea difensiva nerazzurra tutta italiana?

"Una difesa coi fiocchi, ben organizzata: sono forti individualmente, ma ancora di più per come si muovo insieme. Hanno dimostrato che non c’è dipendenza da Skriniar ed è il segno che l’Inter è stata costruita per andare al di là dei singoli".

Ma si è spiegato perché l’Inter del campionato è così diversa da quella della Champions?

"Dico solo che quando sei all’Inter devi essere forte e concentrato sempre, la domenica e il mercoledì".

Se le diciamo queste due date, 7 e 13 maggio 2003, cosa penso?

"E chi se le scorda... Nelle semifinali di 20 anni fa c’ero pure io. Ma prima di qualsiasi ragionamento su un nuovo derby di Champions e su possibili rivincite, bisogna fare solo una cosa: passare il turno, poi si penserà al resto".

