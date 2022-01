Conte in dribbling: “Lukaku? Sarebbe irrispettoso parlare di lui e del Chelsea”

Il tecnico del Tottenham in conferenza stampa: "Sinceramente non vorrei parlare di Romelu perché Romelu ora è un giocatore di un'altra squadra"

"Sinceramente non vorrei parlare di Romelu perché Romelu ora è un giocatore di un'altra squadra". L'ha detto Antonio Conte, tecnico del Tottenham, a due giorni di distanza dalla sfida contro il Chelsea in Carabao Cup. Incalzato in conferenza stampa sulle ultime dichiarazioni di Lukaku, l'ex allenatore dell'Inter ha preferito dribblare con un semplice "penso che sarebbe irrispettoso parlare di lui e del Chelsea".