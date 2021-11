Conte e lo stipendio da manager del Tottenham: “Lavoro top, giusto mi paghino”

Il tecnico protagonista di un siparietto con 'Le Iene': "Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi ha preso"

Protagonista di un siparietto con l'inviato de 'Le Iene', Antonio Conte ha scherzato sul compenso che percepirà per il suo nuovo incarico da manager del Tottenham: "Penso che il colpo, un grande colpo, l’abbia fatto chi mi ha preso", ha detto il tecnico rispondendo a Stefano Corti che lo ha raggiunto per farlo immedesimare in un nuovo personaggio de 'La Casa di Carta'.