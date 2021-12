Conte: “All’Inter anni intensi. Ora è competitiva e lo sarà per tanto tempo”

L'ex allenatore nerazzurro ricorda: "Mi era stato chiesto di riportare l’Inter a vincere il titolo e siamo stati bravi tutti"

Antonio Conte torna a parlare di Inter. Intervenuto in video-collegamento durante il 'Golden Boy', l'allenatore del Tottenham ha parlato anche della sua vincente parentesi in nerazzurro: "Sono stati anni vissuti in maniera intensa, mi era stato chiesto di riportare l’Inter a vincere il titolo e siamo stati bravi tutti - i dirigenti, i calciatori, io e lo staff - a riuscire in due anni a vincere uno scudetto dopo 11 anni e fare una finale di Europa League. Si è fatto un buon lavoro e soprattutto l’Inter adesso è molto competitiva. E lo sarà per diversi anni".