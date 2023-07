Anche dall'Inghilterra confermano la ferrea volontà di Romelu Lukaku di non vestire mai più la maglia del Chelsea e, soprattutto, di tornare all'Inter. Secondo quanto riferisce il Telegraph, infatti, domani partirà il pre-campionato dei Blues, ma il belga non si risponderà alla chiamata del neo allenatore Pochettino, che aveva detto qualche giorno fa di aspettarselo nel ritiro di Cobham. Niente Londra anche nel caso in cui un accordo tra i club non fosse ancora trovato.

"Resta da vedere se Lukaku salterà il ritiro in accordo con il Chelsea, considerando la trattativa con l'Inter per essere confermato a Milano - si legge sul quotidiano inglese -. I Blues hanno già rifiutato una prima offerta dei nerazzurri, ma il belga resta determinato nella sua volontà di sposare la causa interista. Il 30enne non ha accettato un'offerta dall'Arabia Saudita e non è interessato a trasferirsi alla Juventus".

