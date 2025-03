Alberto Moreno, terzino del Como, raggiunto da DAZN Espana ha parlato della sua avventura alla corte di Cesc Fabregas. Con parentesi sul compagno di squadra Nico Paz, al momento oggetto del desiderio dell'Inter come del Real Madrid che vorrebbe riportarlo a casa. Moreno spiega quelle che sono le prospettive future del talento argentino: "Nico Paz ha il potenziale per giocare nel Real Madrid; l'ho visto giocare per il Real Madrid un paio di volte, ma non l'avevo notato davvero. Ma una volta che l'ho visto giocare qui, devo dire che è davvero molto bravo".

Moreno ha anche rivelato che i suoi compagni di squadra più anziani si sono dati nei suoi confronti: "Dobbiamo evitare che si monti la testa. Perché adesso, tra tutto questo parlare di lui, della Nazionale, dei suoi gol, dei suoi assist e delle sue partite incredibili... Non deve pensarci. Bisogna tirargli un po' le orecchie per farlo continuare a lavorare. Ma se continua a lavorare e a comportarsi con umiltà, perché il ragazzo è un vero cavallo di razza, può arrivare ovunque voglia", ha detto con un sorriso. Per poi ribadire: "Sì, è abbastanza bravo da tornare a Madrid. Ma sappiamo tutti che è molto difficile giocare a Madrid. Però le qualità per farlo le ha".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!