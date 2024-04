Interpellato sul Milan e su Stefano Pioli dalla redazione di News.Superscommesse.it, l'ex Inter Fulvio Collovati ha abbozzato anche un paragone con la squadra di Inzaghi: "Non capisco perché Pioli venga messo in discussione. Chi c'è meglio di Pioli nel nostro campionato? Pioli è secondo in classifica, i campionati non si possono sempre vincere. Poi è in piena corsa per l'Europa League: può vincere come non vincere, ma non è questo il punto. L'Inter sta vincendo il campionato ma non è tra le prime otto in Europa. Io confermerei Pioli, assolutamente".

L’Inter può battere il record di 102 punti della Juve: è la squadra più forte e bella che si sia mai vista in Serie A?

"Andrei piano con questi paragoni. L'Inter gioca molto bene, fa un calcio totale: io stesso ho detto che sono molto bravi, hanno i centrali che si sganciano e si inseriscono, esterni e centrocampisti che ruotano. Sembra un po' l'Olanda del '74, senza ruoli fissi. Però ci sono squadre che hanno segnato un'epoca, andrei piano con questi paragoni".

