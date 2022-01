Clamoroso dall’Inghilterra, Tuchel pronto a escludere Lukaku contro il Liverpool

Alla base dell'esclusione la controversa intervista rilasciata a Sky Sport dal belga

Dall’Inghilterra arriva una notizia a dir poco clamorosa: Thomas Tuchel starebbe pensando di escludere Romelu Lukaku dalla squadra che domani affronterà il Liverpool nel big match di Premier League. Alla base dell’esclusione ci sarebbe la controversa intervista rilasciata dall’attaccante belga a Sky Sport, in cui il giocatore aveva ammesso di non essere felice a Londra e in cui aveva ammiccato in maniera non troppo velata alla sua ex squadra, l’Inter. Alcune fonti citate da Matt Law, giornalista del Daily Telegraph, sostengono che il giocatore potrebbe addirittura non essere convocato. Il Chelsea non ha commentato la notizia.