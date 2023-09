Facendo riferimento alle condizioni fisiche di Alexis Sánchez, di cui si è scritto e parlato a lungo nelle ultime ore, Eduardo Berizzo, ct del Cile, ha smentito categoricamente che lo storico bomber della Roja soffra di anemia, come riportato erroneamente da alcuni media: "Lunedì scorso hanno fatto un esame dopo il quale gli è stata sconsigliata l'attività fisica per alcuni giorni, ora il giocatore è in forma - la precisazione del selezionatore - Abbiamo dovuto aspettare qualche giorno per averlo a disposizione, adesso è in perfette condizioni per la partita di domani contro la Colombia. Non soffre affatto di anemia, la sua situazione clinica ha avuto una buona evoluzione tanto che è tornato a nostra disposizione".

Alla luce di queste dichiarazioni, non è affatto da escludere che il Niño Maravilla parta da titolare nel match contro i Cafeteros di Juan Cuadrado che oggi, per la cronaca, si è allenato regolarmente in gruppo dopo il piccolo problema che lo aveva fermato contro il Venezuela.