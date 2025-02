L'urna di Nyon ha definito il percorso dell'Inter in Champions League dagli ottavi in poi. Il primo ostacolo nella strada dei nerazzurri si chiama Feyenoord, giustiziere del Milan nei playoff con la vittoria di Rotterdam e il pareggio di San Siro. In attesa di scoprire le date ufficiali dei due appuntamenti, il Biscione manda un messaggio agli olandesi a colpi di tweet: "Ci vediamo in campo, Feyenoord", si legge nel post su X.

Poco dopo spazio anche ad un simpatico post con un classico gesto 'all'italiana' per accogliere i prossimi avversari.

