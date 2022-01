C&F – Inter, nuovo sponsor di maglia: dall’anno prossimo sarà Digitalbits

Dalla stagione 2022/23 fino al 2024/25, invece, Socios rimarrà Global Sponsor Advertising Rights

Nuovo sponsor di maglia in arrivo per l’Inter a partire dalla prossima stagione. Nel corso del roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro, infatti, i dirigenti hanno confermato che dalla prossima stagione ci sarà un brand diverso sulla maglia di Handanovic e compagni, come appreso da Calcio e Finanza da fonti finanziarie: non più Socios come nella stagione in corso, ma Digitalbits, già oggi sponsor di manica della società.