CdS – Tra Samp e Real: Inzaghi studia una ‘doppia Inter’. Sensi-Dzeko a Genova?

I sudamericani torneranno tardi dagli impegni con le Nazionali e dovrebbero rivedersi in Champions contro le Merengues

Inzaghi incrocia le dita: la sosta per le nazionali condizionerà e non poco le sue scelte in vista della Samp, soprattutto in attacco. I sudamericani, infatti, torneranno ad Appiano soltanto sabato, alla vigilia dell'impegno di Marassi, e al massimo verranno portati in panchina. In particolare, occhio all'attacco, considerato che tra i reduci dagli impegni con l'Argentina ci saranno sia Lautaro che Correa. Con Sanchez ancora a ritmo blando, la soluzione più probabile secondo il Corriere dello Sport sembra essere quella di rivedere Sensi alle spalle di Dzeko come contro il Genoa. "Per Inzaghi è una soluzione valida, da adottare in caso di necessità e senza particolari dubbi od obiezioni. In questo modo Lautaro e Correa potranno recuperare le forze: al massimo giocheranno uno spezzone, ma poi saranno pienamente a disposizione per il delicatissimo match con le Merengues", si legge.