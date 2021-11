CdS – Oggi il CdA: Zhang collegato da Nanchino. Bond, rifinanziamento concluso

Il presidente dell'Inter è in costante contatto con viale della Liberazione e la Pinetina

Oggi, in casa Inter, è in programma il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della trimestrale. Da remoto, collegato da Nanchino, parteciperà il presidente Steven Zhang, costantemente in contatto sia con viale della Liberazione (praticamente concluso il rifinanziamento del bond) sia con la Pinetina. Lo riporta il Corriere dello Sport.