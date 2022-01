CdS – L’ok di Zhang: dirigenza confermata fino al 2024. Mercato: la strategia

Al termine della stagione, il presidente dell'Inter affronterà anche il tema del prolungamento di Inzaghi

Da oggi, Steven Zhang , presidente dell' Inter, diventerà operativo a tutti gli effetti tornando fisicamente nel suo ufficio di viale della Liberazione, dove ha in programma una serie di incontri con le varie aree della società, a partire da quello con la dirigenza. Alla luce dell'egregio lavoro svolto la scorsa estate da Marotta, Ausilio e Baccin, conferma il Corriere dello Sport, è ormai scontato che il numero uno del club procederà con il rinnovo in blocco dei contratti, resta solo da vedere se fino al 2024, anno in cui scadrà il finanziamento da 275 milioni stipulato da Suning con Oaktree, o fino al 2025.

Passando, invece, al mercato dei giocatori, Zhang detterà la linea anche qui: a gennaio è difficile pensare a un investimento pesante, anche se con Perisic che non rinnoverà, un'idea potrebbe essere anticipare un acquisto a sinistra da fare la prossima estate. "Kostic, valutato dall'Inter una decina di milioni, è la possibilità più abbordabile; Digne e Bensebaini possono lasciare Everton e Borussia Monchegladbach solo di fronte a offerte importanti, non in prestito: niente da fare. Kurzawa non è tra gli obiettivi", si legge sul Corsport. Guardando alla prossima stagione, gli obiettivi sono noti: Bremer del Torino e Frattesi del Sassuolo, oltre al parametro zero Luiz Felipe della Lazio. Se in estate partirà un attaccante, asta per Scamacca con la Juventus, ma occhio anche a Raspadori.