CdS – Lautaro vale di più: rinnovo o offerta di una big, l’Inter può scegliere

Marotta ha assicurato che vuole tenere tutti i top player, ora dipende dal Toro

Adesso che ha vinto la Copa America con l'Argentina , il suo primo titolo internazionale, le quotazioni di mercato d i Lautaro Martinez saliranno ulteriormente e magari il rinnovo con l'Inter diventerà più complicato. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che fotografa una situazione che ormai è abbastanza chiara da tempo: il procuratore del giocatore, Camano, aspetta una proposta da parte di una delle grandi di Spagna, soprattutto Atletico o Real, che possa ingolosire i club nerazzurro, altrimenti tratterà il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2023, ma non alle cifre fissate dai suoi predecessori (4,5 milioni a salire più bonus). L'obiettivo è raggiungere 5,5-6 milioni per diventare dopo Lukaku (8,5) ed Eriksen (7,5) il più pagato della squadra.

Questo scenario non preoccupa Marotta e Ausilio, che ha avuto rassicurazioni dal giocatore, convinto che il suo percorso di crescita debba essere completato almeno da un'altra stagione al fianco di Lukaku. Un minimo di dubbio, però, in viale della Liberazione resta perché i 3 gol segnati nei 6 incontri con l'Albiceleste nelle ultime settimane hanno dimostrato che è un attaccante di caratura internazionale, lo stesso per il quale nel pre-Covid il Barcellona aveva messo sul tavolo un ingaggio netto da 10 milioni. "Dopo la cessione di Hakimi, Marotta ha chiarito di voler tenere tutti i top player, a meno che uno di loro non chieda di partire. La palla, dunque, è tra i piedi di Lautaro. Per l'eventuale rinnovo o per il “clamoroso” addio", chiosa il Corsport.