CdS – Inter, troppi sprechi e Champions in salita. C’è una mancanza evidente

L'analisi del quotidiano romano il giorno dopo l'ennesimo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk

"Malgrado i segnali positivi, come l’atteggiamento complessivo e la mancanza di paura, questo risultato non giova certamente al cammino nerazzurro che ora appare, per il terzo anno consecutivo, in salita - si legge -. La prestazione non è stata negativa, in generale più di un giocatore è stato in partita, però una mancanza evidente in zona gol ha condizionato il punteggio: Dzeko e Lautaro Martinez non sono riusciti a sfruttare le opportunità avute, almeno una enorme a testa. Rimane lo stesso retrogusto amarognolo della partita con il Real Madrid. E la stessa morale: in Europa non si possono perdere troppe occasioni, a differenza di quello che succede nel campionato italiano".