CdS – Handa traballa: l’Inter potrebbe anticipare l’arrivo di Onana a gennaio

Il club nerazzurro ha già l'accordo col portiere camerunese dell'Ajax, che non pensa a reintegrarlo in rosa senza rinnovo

La prova gravemente insufficiente di Samir Handanovic contro l'Atalanta non ha fatto altro che aumentare gli interrogativi della dirigenza interista circa l'affidabilità dell'esperto portiere sloveno. Riflessioni partite già nei mesi scorsi che hanno spinto il club milanese a guardarsi attorno: la ricerca ha prodotto un accordo con André Onana, portiere camerunense che l'Ajax non pare disposto a rimettere in squadra senza un rinnovo del contratto. E allora, suggerisce il Corriere dello Sport, attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane: l’Inter, infatti, ha ancora un posto da extracomunitario libero e non sarebbe una sorpresa se provasse ad anticipare il suo acquisto già a gennaio.