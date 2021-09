CdS – Giallo Sensi: caso paradossale, vedremo la reazione di Mancini

Secondo il quotidiano romano, inopportuno il messaggio social del centrocampista dopo aver lasciato il ritiro azzurro

"In dodici ore è passato dal poter giocare (dopo due tribune), alla panchina (a favore di Jorginho, alla terza presenza in una settimana), accusando un fastidio al polpaccio, poi alla tribuna per indisponibilità, fino al permesso di fare rientro a Milano - si legge sul quotidiano romano -. A quel punto, poco dopo aver lasciato l’albergo azzurro di Reggio, Sensi ha pensato bene di rassicurare i tifosi dell’Inter via Instagram («Ragazzi, non è nulla»), dando loro appuntamento a Marassi, allenandosi poi con gli altri nazionali nerazzurri ad Appiano Gentile. Beh, non proprio il modo migliore per uscire da questo suo ritorno in Nazionale, dopo aver perso l’Europeo per infortunio. Vedremo come il c.t. “leggerà” questa vicenda ad ottobre, quando peraltro di sicuro ridurrà il numero di convocati a 23 per le due partite della Final Four di Nations League".