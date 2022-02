Cassano: “L’Inter ha dominato il derby e poteva vincere 7-0”

FantAntonio: "I rossoneri non sanno neanche loro come hanno fatto a vincere questa partita"

"Tra Allegri e Conte la differenza è grande. Conte difensivista, basa molto sull'aggressività, ma ha un'idea. Può piacere o meno, ma qualcosa ti dà. Con Allegri non vedi nulla: la risolvono i campioni, ma poi vai a ruota libera come succedeva al Milan. Io ho sempre criticato Conte, ma lui ha vinto i campionati con squadre forti un quarto di questa Juve. Bianconeri tornati in corsa per lo scudetto? Per me rischia di restare fuori dalle prime quattro e ha chance solo perché l'Atalanta è in grossa difficoltà a causa degli infortuni come quello di Zapata. Ma gioca malissimo". Lo ha detto Antonio Cassano nella live sulla BoboTV.

Sul derby. "Forse a casa la partita non si vedeva tanto bene... L'Inter poteva vincere 7-0, dall'inizio alla fine. Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due gol causali, con Handanovic non bene sulla ciabattata di Giroud. Anche nel secondo tempo, i nerazzurri hanno avuto 4-5 ripartenze sprecate. I rossoneri non hanno mai calciato in porta, tranne in quei 5 minuti. Diaz ha cambiato la partita? Tonali stratosferico? In questa partita non ho visto niente di questo. Nel primo tempo sono stati stritolati. Tre minuti e poi ancora solo Inter dal 75' al 90'. Meritava l'Inter sia nel primo che nel secondo tempo. Il Milan non ha fatto nulla. Messias e Diaz non l'hanno mai presa. I rossoneri non sanno neanche loro come hanno fatto a vincere questa partita. Non ho visto differenze tra il primo e il secondo tempo come tutti dicono. Tre minuti hanno cambiato il derby, tutto qui".