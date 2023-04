La Juventus rischia seriamente di restare fuori dall’Europa almeno un anno. E se la giustizia italiana andrà per le lunghe, la UEFA ha tempi ristretti perché bisogna completare il quadro delle squadre partecipanti alle prossime coppe. Per questo motivo, non è da escludere che il club bianconero venga giudicato prima dal percorso parallelo dei giudici di Nyon. La Gazzetta dello Sport fotografa tutte le situazioni possibili.

Se non si qualifica… L’Uefa non ha fretta e può aspettare l’Italia - In caso di mancata qualificazione alle coppe, l'UEFA non avrebbe urgenza di sorta e aspetterebbe senza assilli la giustizia italiana, con il rinvio a eventuali sanzioni alla prima stagione "utile", ossia con i bianconeri qualificati in Europa.

Se si qualifica… Tempo fino ad agosto per la sentenza italiana - Diverso il discorso in caso di qualificazione Juve alle coppe. Il tempo concesso dalla UEFA all'Italia per un giudizio arriverebbe a un paio di mesi, quindi fino a fine luglio-inizio agosto. Non oltre considerando i playoff di Conference League.

Tempi lunghi? Il panel Fair Play deciderà sulla Juve - L'Uefa svolge da tempo un’indagine parallela e autonoma rispetto a quella italiana. Ha già ricevuto tutti i documenti dalla Procura di Torino e sta esaminando le carte processuali. In caso di tempi lunghi in Italia, sarà la commissione del Fair Play Uefa a decidere.

Rischi e altri filoni - La conferma della condanna dei dirigenti e l’antisportività acclarata non depone a favore della Juventus. E non solo: se l’inchiesta dovesse dimostrare che le cifre comunicate per il bilancio sono false, salterebbe tutto. Fatto gravissimo per la UEFA: il patteggiamento per il FFP non sarebbe stato concesso e squalifica scontata. E resta sempre in piedi anche il filone d'inchiesta sulle manovre-stipendi, così come la situazione Superlega...

