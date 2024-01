La Serie A scenderà in campo in una giornata a fine anno anche nella stagione 2024/25. Questa la conferma del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nell'intervista concessa oggi a Rai Radio 1: "Per il calendario 2024/25 che abbiamo già approvato in Consiglio di Lega è prevista la partita di fine anno come in questa stagione. Bisogna dire due cose: la prima è che gli spazi in calendario sono sempre più stretti perché aumentano le competizioni, aumentano le finestre europee e delle nazionali quindi i margini di scelta sono minimi. Quindi si ritiene anche preferibile un turno domenicale durante la pausa natalizia invece di inserire un ulteriore turno infrasettimanale durante il campionato".

Casini è poi tornato anche sul tema della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita nelle prossime settimane e che vedrà anche l'Inter tra le squadre partecipanti: "È una competizione nata alla fine degli anni ‘80 ma già negli anni ‘90 si scelse di giocare all’estero, è stata giocata negli USA, in Cina, in Medio Oriente diverse volte. L’accordo con l’Arabia Saudita c’è ormai da diversi anni, la Serie A è stata la prima a giocare lì. Sul format è un esperimento, ci sono più squadre italiane coinvolte ed è una occasione per valorizzare il calcio italiano in un Paese che fino ai Mondiali 2034 ha previsto investimenti importanti sul calcio. È una opportunità che va valutata con attenzione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!