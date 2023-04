Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, intervistato da DAZN ha parlato del suo rapporto con la Serie A italiana. Svelando di essere stato tentato in passato dall'idea di misurarsi col nostro campionato: "Sì, ad un certo punto ci ho pensato, in Italia ci sono tante grandi squadre: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio. Però quando sei al Real Madrid... Io ho massimo rispetto per tutte le squadre, ma il Real Madrid è il Real Madrid. Quando sei nella squadra più importante della storia, soprattutto per me che sono di Madrid, è difficile pensare di cambiare. Deve accadere qualcosa per cambiare squadra, però no, nella mia testa c'è sempre stato il Real Madrid".