Gita fuori porta per Lautaro Martinez, pizzicato per le vie di Madrid, dove il capitano nerazzurro trascorrerà le ultime ore del suo 2023. "Il calciomercato in questo caso non c’entra" sottolinea però Sky Sport che, repostando le immagini che ritraggono il Toro in giro per la città, precisa come non ci sia nulla da temere per i tifosi dell'Inter. Il capitano della Beneamata è nella capitale spagnola esclusivamente per trascorrere il capodanno in famiglia. L'attaccante di Bahia Blanca è in Spagna per far visita alla sorella della moglie, Agustina Gandolfo, che con ironia ha pure commentato: "L’ho camuffato proprio bene" come si legge su una delle sue storie Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!