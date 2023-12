Per cercare la fuga questa sera contro la Lazio, Inzaghi deve "far giocare la formazione migliore, senza fare esperimenti come successo in altre occasioni. Chi sta bene deve giocare, è una partita troppo importante da provare a vincere: bisogna mettere in campo tutta la qualità che ha l’Inter e mostrando da subito la voglia di portare a casa il risultato". Lo dice Fabio Capello, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport.

Quali sono i pericoli principali per l’Inter?

"Fossi in Inzaghi, mi preoccuperei del loro palleggio di qualità quando si va in pressione. L’Inter deve stare attenta a non scoprirsi, a non concedere spazio per le ripartenze: la Lazio ha giocatori veloci e molto abili in campo aperto, quindi bisogna attaccare con intelligenza, restare sempre ben posizionati, corti e aggressivi. Non permettere a Lazzari di ribaltare l’azione a destra, alle spalle di Dimarco, e evitare gli uno contro uno di Zaccagni dalla parte opposta".

Quindi presterebbe particolare attenzione alle fasce?

"Anche in mezzo: se Luis Alberto e Felipe Anderson sono in serata, hanno la stessa grande qualità dei centrocampisti nerazzurri. E già lo scorso anno hanno fatto male. Poi, occhio a Pedro se entra: lui sa cambiare i match".

Certo, se la sfida si decide in mezzo, Inzaghi ha le armi per spuntarla.

"L’Inter oggi ha un centrocampo straordinario, Calhanoglu è il perno attorno al quale gira tutto: velocità di pensiero e qualità nelle giocate. E poi come si inseriscono Barella e Mkhitaryan lo fanno in pochi in Europa. Nel calcio di oggi si vince così, con qualità e velocità".

Pensa che la pressione per la possibile fuga possa essere un limite in un campo dove l’Inter di Inzaghi ha sempre faticato?

"Calma, per prima cosa nello spogliatoio dire: “siamo i vice campioni d’Europa, siamo la squadra più forte e dobbiamo farglielo capire subito, mettendo in mostra la nostra qualità tecnica e tattica”. Oggi l’Inter ha la personalità e la qualità per giocare partite così senza pressione, con umiltà ma anche grande consapevolezza nei propri mezzi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!