Fabio Capello definisce "molto interessante" il big match scudetto del Maradona di sabato sera. "L'Inter non è al massimo della forma, mentre il Napoli ultimamente non sta vincendo - la fotografia del momento delle duellanti scattata dall'ex tecnico del Milan a Sky Sport -. Credo che la squadra di Conte possa arrivare in fondo tranquillamente. Lato nerazzurro, Inzaghi dovrbà fare turnover in maniera intelligente, anche pensando alla Champions".