Cambiasso: “L’Inter a Madrid con personalità. I cambi di Inzaghi? La penso così”

L'analisi dell'argentino ai microfoni di SkySport dopo il ko dei campioni d'Italia al Bernabeu

Dopo il match di Madrid, in collegamento con SkySport, Esteban Cambiasso ha analizzato la partita dell'Inter e, più in generale, l'impatto dei nerazzurro con le grandi sfide europee. "Il piazzamento dei giocatori del Real è sempre perfetto, anticipano i movimenti degli avversari e per questo non hanno bisogno di essere velocissimi. Calhanoglu in difficoltà? Lui ha tanta qualità, la fa vedere in Italia, ma in queste partite ci sono alcuni giocatori, come i centrocampisti del Real Madrid, che dimostrano la loro bravura eccezionale. Parliamo del famoso step in più da fare - sottolinea il Cuchu -. I cambi di Inzaghi? Le partite ravvicinate costringono gli allenatori a pensare oltre al match che si sta giocando. Poi bisogna calcolare l'infortunio di Correa che ti priva di una rotazione, il fatto che Dzeko sia un attaccante che gira per tutto il campo e quindi spende tanto... L'Inter deve portarsi a Milano la personalità mostrata al Bernabeu. Poi la qualità, soprattutto a centrocampo, ha fatto la differenza".