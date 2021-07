Calhanoglu: “L’Inter è un grande club, l’obiettivo è lo scudetto”

Le parole del turco ai microfoni di InterTV

Hakan Calhanoglu, nuovo arrivato in casa Inter, parla ai microfoni di InterTV esternando le prime sensazioni nerazzurre: "Sto conoscendo tutto, è un cambiamento per me. Ma mi sento già molto bene, i compagni mi aiutano tanto. Ho conosciuto il mister e il suo staff, grazie a tutta la famiglia dell’Inter che mi ha dato un grande abbraccio e mi ha reso più facile essere qui".

"Il primo, per me e per tutti i compagni, è una stagione senza infortuni. Poi vincere lo scudetto e fare grandi cose in Champions League".