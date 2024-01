"A new strenght is rising". Si intitola così l'ultimo contenuto realizzato da Inter Media House per presentare al mondo nerazzurro il nuovo acquisto Tajon Buchanan. "Sta nascendo una nuova forza che aiuterà la squadra in qualsiasi modo", il messaggio che compare nel video. Prima che il protagonista si tolga la maschera e dica: "Obiettivo raggiunto, sono pronto". Di seguito il video (CLICCA QUI)

