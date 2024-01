"Non smettere mai di sognare". Comincia con queste parole il primo post pubblicato da Tajon Buchanan come nuovo giocatore dell'Inter. "Un grazie speciale a tutti gli intervenuti per avermi dato questa opportunità e che hanno reso possibile tutto questo. Non vedo l'ora di iniziare. Forza Inter", il messaggio del canadese su Instagram.

