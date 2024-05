“È stato un momento pazzesco, un momento di grande orgoglio. Ricordo di aver raccolto la palla a metà campo, di aver attaccato il difensore e di essere andato dritto in rete". Così Tajon Buchanan, nel corso di un'intervista rilasciata a TLN TV, ha raccontato la rete segnata al Frosinone, che ha fatto del giovane esterno interista il primo rappresentante del suo Paese a trovare la via del gol in Serie A. Buchanan, nel corso dell'intervista, ha raccontato come procede il suo ambientamento nel calcio italiano: "Devo ammettere che sta ancora andando avanti, sono arrivato a gennaio; però sta andando molto bene. Sto imparando ogni giorno, i miei compagni mi aiutano nell'adattarmi, insieme allo staff. Andare in campo e poter mostrare cosa sei capace di fare è molto bello, penso che più opportunità avrò più sarà facile ambientarmi in questo campionato e in Italia. Questa per me è stata la prima volta nella quale ho dovuto iniziare a imparare una lingua nuova visto che non molti qui parlano inglese: lo staff tecnico parla italiano, tutto è in italiano. Ma la cosa più grande è adattarmi e imparare più che posso. Speriamo che questo mi aiuti".

Cosa ti ha impressionato di più di questa Inter? E quale è stato il giocatore che ti ha colpito di più?

"Penso che tutti i giocatori mi abbiano impressionato molto. Ognuno porta le sue qualità e ognuno è qui per un motivo, ci sono top player da tutto il mondo. Sono molto felice di imparare da loro ogni giorno, prendere qualcosa del loro gioco e farlo mio".

Com'è stato lavorare con Simone Inzaghi, uno dei migliori allenatori al mondo? Cosa hai imparato da lui e com'è la relazione col resto del gruppo?

"Il mio rapporto con Inzaghi è molto bello. Non parla molto inglese ma è un tecnico molto tattico. Sappiamo tutti cosa vuole da noi e cosa vuole soprattuto da me. Da quando sono qui ho imparato queste cose e questo mi ha aiutato a migliorare molto, speriamo che la prossima stagione possa servirmi per fare un altro passo in avanti. E' molto appassionato, vuole vincere ogni partita e la sua cultura vincente la senti quando entri in questo ambiente e nel modo in cui approcciamo le partite. Puntiamo sempre a vincere, l'obiettivo di quest'anno era vincere lo Scudetto e ci siamo riusciti".

Giocare nell'Inter è diverso rispetto agli altri club nei quali hai militato?

"L'Inter è uno dei club più grandi al mondo, ovviamente il passaggio dalla MLS al Belgio è stato un salto, poi ne ho fatto un altro ancora più importante venendo qui all'Inter. Si tratta di come approcci ogni giorno, una volta che sei qui e vivi il quotidiano in questo club capisci la differenza. Sono super orgoglioso di farparte di questo club".

Cosa hai provato nel vincere lo Scudetto?

"Essendo un calciatore vuoi vincere trofei, quando sono arrivato a gennaio mi fu subito chiaro che questo era l'obiettivo di questa stagione. Il duro lavoro, il sacrificio pagano sempre. E' stato un momento storico, di grande orgoglio, sono stato super felice di farne parte".

Sei il primo canadese a raggiungere questo traguardo.

"Io spero di dare a tutte le giovani generazioni di giocatori in Canada qualcosa a cui aspirare. Essere quel modello per loro, perché possano ottenere tutto ciò che vogliono nel calcio. Per me essere il primo canadese campione d'Italia è un orgoglio".

Quando hanno saputo che potevi andare all'Inter, i canadesi sono impazziti. Ci racconti qualche aneddoto sul trasferimento?

"Credo sia successo dopo il Mondiale. Il mio agente mi disse che l'Inter era interessata a me, già la scorsa estate c'era stato qualche colloquio. Non è successo in quel momento ma se ne è riparlato in inverno, in queste situazioni tutto accade rapidamente. Ricordo che ad un certo punto stavo giocando col Brugge e sapevo che si stava concretizzando il trasferimento, quindi devi spostarti in un altro Paese, in un'altra squadra. Tutto è accaduto velocemente, ma è anche qualcosa che ho sempre sognato. Sono felicissimo che tutto sia andato liscio e che mi hanno dato il benvenuto in questa squadra".

Cosa vuoi conquistare la prossima stagione?

"Voglio guardare giorno dopo giorno, controllare quello che posso, lavorare duro e imparare il più possibile. Vorrei avere un ruolo ancora più importante la prossima stagione per dimostrare davvero cosa posso fare, spero sia abbastanza per aiutare la squadra e per vincere più trofei".

In Copa America il Canada debutterà contro l'Argentina del tuo compagno Lautaro Martinez. Cosa ti aspetti da questa sfida?

"Sarà un momento assolutamente importante per il Canada, che giocherà un altro grandissimo torneo. E' quello che vogliamo come nazione, vuoi sempre giocare contro i migliori e penso che non ci sia opportunità migliore per sfidare i campioni del mondo, una squadra con alcuni dei migliori giocatori al mondo. Tutti in Canada sono entusiasti, e anche la squadra è pronta per lottare e guadagnarsi il rispetto che merita. Lautaro è uno dei top player mondiali, ha avuto una grande stagione. Mi ha accolto calorosamente in questa squadra, sarà sicuramente uno splendido momento per il Canada la sfida contro l'Argentina e per me sfidare un compagno di squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!