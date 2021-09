Brest, Der Zakarian: “Agoumé è cresciuto molto all’Inter, qui può imporsi”

"Può giocare davanti alla difesa ed è ancora molto giovane", ha aggiunto l'allenatore

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brest Michel Der Zakarian ha presentato così il nuovo acquisto Lucien Agoumé, arrivato dall’Inter in prestito: “Agoumé può portarci la sia dimensione atletica e la sua tecnica - ha esordito - È un giocatore che ha buone qualità nei passaggio, può giocare davanti alla difesa ed è molto giovane, ha solo 19 anni. Credo che all'Inter lo abbiano fatto crescere bene. Ha lavorato bene e sta continuando a crescere, credo che abbia la maturità e il temperamento per imporsi qui. Si è allena con noi da tre giorni e ha conosciuto i suoi compagni".