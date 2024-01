Andreas Brehme, ex grande terzino dell'Inter, parlando ai microfoni de LInterista.it attende con ansia la gara di domenica contro la Juventus: "Se è questo il momento di uccidere il campionato? Sicuramente. E credo che sia il momento perfetto per accogliere la Juventus a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi sta giocando molto bene in questa stagione e nella maggior parte delle partite lo stile di gioco non è solo attraente, ma efficiente e vincente".

Le sarebbe piaciuto giocare oggi anche con Lautaro, sapere di avere lui da servire a centro area?

"Il duo Lautaro-Andy spaccherebbe la Serie A (ride, n.d.r.)! Onestamente non vedo l'ora di vederlo giocare ogni settimana per l'Inter. Sono un suo grande fan".

