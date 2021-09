Borja Valero: “Il Real troverà un’Inter matura. Attacco più libero senza Conte”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro ai microfoni di Marca

Sui cambi in panchina - "L'Inter senza Conte si è 'liberata' in fase offensiva. Inzaghi darà maggior spazio all'imprevedibilità. Resta pesante la cessione di Lukaku. Per quanto riguarda il Real, avrei preferito un mercato più robusto, ma capisco le esigenze economiche del club. Dire addio a Sergio Ramos e Varane non è semplice, ora va data una chance a chi li sostituirà".