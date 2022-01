Borja Valero e il derby 2020: “All’intervallo c’erano litigi. Conte era felice”

Sul derby di sabato: "Una vittoria dell'Inter sarebbe un passo verso la seconda stella"

Protagonista insieme a Massimo Ambrosini de 'L'ABiCi del Derby', il format che DAZN propone a partire da oggi per la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato tra Inter e Milan, l'ex centrocampista nerazzurro Borja Valero racconta un aneddoto particolare legato alla stracittadina del 9 febbraio 2020 vinta dai nerazzurri con una clamorosa rimonta da 2-0 a 4-2: "C’era un derby in cui perdevamo 2-0, fu incredibile. A fine primo tempo eravamo devastati. C’erano alcuni compagni che litigavano. È arrivato mister Antonio Conte e ha detto: 'Così vi voglio, voglio che litighiate'. Qualcuno provava a separarli, ma lui ribatteva: 'No, gli fa bene, lasciali litigare!'. Poi siamo tornati in campo e li abbiamo massacrati".