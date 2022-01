Bonucci perde la testa dopo il gol di Sanchez: volano schiaffi e spintoni

Il difensore bianconero si è scagliato contro Cristiano Mozzillo, dirigente nerazzurro che festeggiava a bordo campo

Un episodio piuttosto antipatico a fine gara che non sarà sfuggito a nessuno e che potrebbe avere anche una coda disciplinare per Leonardo Bonucci, visibilmente alterato a bordo campo dopo il gol di Sanchez. Il racconto del Corriere dello Sport: "Il gol vittoria realizzato da Alexis Sanchez proprio all'ultimo secondo dei tempi supplementari ha fatto scoppiare di gioia la panchina dell'Inter, che si è riversata in campo a festeggiare. Un clima ben diverso c'era invece su quella della Juventus, con Leonardo Bonucci che ha perso la testa e se l'è presa con il segretario dell'Inter Cristiano Mozzillo. Il difensore bianconero stava aspettando di entrare in campo in previsione dei rigori che non ci sono mai stati: qui è da ricercare il motivo della sua violenta rabbia. Nel finale di Inter-Juve, Allegri ha chiesto ai suoi di mettere fuori il pallone per permettere l'ingresso di Bonucci. Al gol del definitivo 2-1, il 34enne centrale bianconero, che si era già tolto la tuta, è passato dalla tensione per l'imminente entrata in campo - che non c'è mai stata - alla cocente delusione per la sconfitta maturata così in extremis. La frustrazione deve aver giocato a Bonucci un brutto scherzo: le telecamere tv e alcuni video girati dei tifosi sugli spalti di San Siro lo immortalano andare su tutte le furie e prendersela con Mozzillo. A bordo campo volano schiaffi e spintoni, con il dirigente dell'Inter che cerca di sottrarsi mentre la furia del difensore della Juve aumenta. Il motivo? Probabilmente l'esultanza per il gol di Sanchez del segretario nerazzurro, che ha avuto anche un passato come dirigente delle giovanili del Napoli".