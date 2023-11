Vantaggi e svantaggi della Juve e dell’Inter in vista dello scontro diretto di domenica sera? A rispondere è il tifosissimo della Beneamata, Paolo Bonolis: "Sarà una partita importante ma è ancora presto. Bisognerà vedere come i vari giocatori impegnati con le rispettive Nazionali abbiano recuperato le energie. L’Inter esprime un gioco più entusiasmante, ma la Juve è cinica in contropiede" ha detto a Passione del calcio.

L’Inter può puntare al Triplete?

"È un obiettivo forse esagerato. In campionato vince la squadra più costante e per ora l’Inter è in testa, la Coppa Italia è chiaramente un altro obiettivo alla portata, ma in Champions l’asticella si alza, nella partite da dentro o fuori conta molto il momento di forma, poi ci vuole magari quel pizzico di fortuna che può fare la differenza".

Inserisce anche il Milan nella corsa scudetto?

"Ha un piccolo distacco nei confronti della vetta ma ha tutti i mezzi per rientrare".

Pure il Napoli potrebbe rientrare?

"Dovrebbe effettuare una grande rincorsa, ma sono i campioni d’Italia in carica e possono farcela".

La squadra nerazzurra a cui è più legato?

"Quella del Triplete del 2010".

Il giocatore che invece le è rimasto più nel cuore?

"Ho sempre ammirato molto Cambiasso, il capitano Zanetti, una fonte di energia fantastica, Ronaldo a noi tifosi nerazzurri ci ha fatto eccitare, Materazzi per la grinta, ma ce ne sono tanti altri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!