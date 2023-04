Intervistato da lalaziosiamonoi.it, Paolo Bonolis ha parlato anche di Inter-Lazio, match in programma domenica a San Siro con inizio alle 12.30. "Questo match lo vedo molto complicato - ha sottolineato Bonolis -. Al momento, l’Inter gioca abbastanza stretta, così come gioca la Lazio. I biancocelesti hanno ottimi palleggiatori. Sarà una partita giocata sul filo del rasoio, non c’è dubbio".

"Distrazione Champions? Spero di no .Ovvio che il pensiero c’è, come è anche vero che la Lazio è avanti con il punteggio in classifica e non ha altre preoccupazioni simili da affrontare. Probabilmente, la Lazio ha una dimensione un po’ più libera a livello mentale, poi bisogna vedere tutte queste sensazioni come si sedimentano nella mente della squadra".

