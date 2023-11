"In questo momento sono le due squadre migliori del campionato e meritano la posizione che hanno ottenuto. È una partita bellissima, la classica. Logicamente spero che l’Inter vinca, anche se per me dopo i nerazzurri ci sono i bianconeri". Roberto Boninsegna, 80 anni oggi, analizza così su Tuttosport la situazione tra Juventus e Inter a due settimane dallo scontro diretto dell'Allianz Stadium.

"Bonimba" racconta i primi anni in prestito, la cessione al Cagliari e il ritorno a Milano, fino all'addio con il passaggio alla Juventus. "Inizialmente non volevo andarci, mi sentivo un uomo da Inter, però con la Juventus disputai tre anni bellissimi, conquistando due scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia. Sono nato interista - prosegue -. Spero che l'Inter vinca lo scudetto? Personalmente sì".

In ultimo, un'analisi sull'attacco dei nerazzurri. "Lautaro fa la 2ª punta, Thuram la prima. È una bella coppia, si compensano bene. Thuram non sta facendo rimpiangere Lukaku, però non so perché sia andato via Lukaku dall’Inter. Aveva fatto bene in nerazzurro e sta facendo bene anche alla Roma".