Bond, Antonello: “Apprezzamento e fiducia dal mercato sulla solidità del club”

Il CEO Corporate nerazzurro: "L’emissione ha registrato una domanda ben superiore all'offerta"

Dopo l'ufficializzazione della sottoscrizione del nuovo bond, Alessandro Antonello ha così commentato: "Siamo soddisfatti per l’esito dell’operazione di sottoscrizione del bond di 415 milioni di euro che va a sostituire l’attuale bond a scadenza al 2022 mantenendo invariata la posizione debitoria del club - ha detto il CEO Corporate nerazzurro come riportato da Calcio e Finanza -. L’emissione ha registrato una domanda ben superiore all’offerta a testimonianza dell’apprezzamento e della fiducia da parte del mercato sulla solidità del progetto societario. Questo nonostante le turbolenze registrate nelle ultime settimane dai mercati finanziari e la perdurante incertezza legata all’attuale scenario pandemico ancora in evoluzione".