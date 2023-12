Dopo aver stupito tutti in campionato, issandosi fino al quarto posto in classifica, il Bologna domani arriva a San Siro con l'idea di eliminare l'Inter campione in carica dalla Coppa Italia. "Andiamo a Milano per fare il nostro calcio, giochiamo contro la finalista della Champions League, candidata seria per lo scudetto, andremo a fare la nostra partita per portarla dalla nostra parte", ha spiegato Thiago Motta in conferenza stampa. Non sbilanciandosi più di tanto sulle scelte di formazione che farà contro la sua ex squadra: "È un gruppo che lavora molto bene, in questa partita metterò quelli che stanno bene in tutti i sensi, anche chi non ha partecipato nell'ultima partita - le parole dell'italo-brasiliano -. Tutti lavorano bene, sono giovani, abbiamo bisogno di tutti".

A proposito del format della Coppa Italia anti-democratica, Thiago Motta si è espresso senza giri di parole: Non ho bisogno nemmeno di rispondere alla domanda, lo sappiamo tutti, ma è fatta così. Non sarò io con la mia opinione a cambiarla ma sicuramente non è uguale alla Coppa di Francia o ad altre che si giocano in un modo più attrattivo. Noi domani entreremo in campo e giocheremo. Il cambio della Coppa deve partire da dentro, dalle persone che possono, non io.. Loro se vogliono cambieranno, io penso a schierare la mia squadra al meglio".

Infine, Thiago Motta ha speso belle parole per il protagonista annunciato della sfida, l'ex Marko Arnautovic: "Marko è un grande giocatore, ha fatto una scelta comprensibile. Gli auguro sempre il meglio, se lo merita, ma non domani. Farà bene la sua stagione e il suo percorso anche all'Inter come ha fatto nel Bologna. Gli auguro il meglio, ma non domani".

