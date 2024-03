A quattro giorni dalla trasferta di Madrid, l'Inter si presenta nella tana della sorpresa Bologna con dei cambi e qualche importante rientro dal 1' in vista del Wanda Metropolitano. Uno di spessore per reparto: Acerbi in difesa, Calhanoglu a centrocampo e Thuram in attacco. Tra i titolarissimi restano invece a totale riposo Pavard, Dimarco e Lautaro. Cambiano gli interpreti, ma non la musica: Bisseck mette la firma su una vittoria pesante, da squadra matura e su un campo complicato. Un 1-0 esterno che vale il +18 sulla Juventus seconda.

La squadra di Thiago Motta punta sulla solita costruzione dal basso, ma Inzaghi lo sa è l'ha preparata ad hoc: l'Inter tiene alto il baricentro, alza il pressing e disturba Skorupski per la prima volta con il guizzo di Sanchez e per la seconda con il sinistro troppo stretto di Darmian. Le principali occasioni da gol nerazzurre arrivano comunque su palle perse in costruzione dall'avversario (Skorupski salva prima su Barella e poi su Carlos Augusto), mentre i rossoblu si affacciano nella metà campo nerazzurra solo quando l'Inter allenta la pressione (e solo con il destro da fuori di Ferguson). A meritare il vantaggio è la banda di Inzaghi, che sblocca la gara al 37' con i due 'braccetti' che si trasformano in attaccanti aggiunti: cross col telecomando di Bastoni, incornata letale di Bisseck che vale l'1-0.

Nella ripresa Dumfries prende il posto di Carlos Augusto, con Darmian che slitta a sinistra. Ed è proprio sulla corsia mancina che arriva il primo squillo di un Bologna più intenso e aggressivo, con il destro pericoloso di Posch che si spegne sul fondo. Rispetto al primo tempo l'atteggiamento dei rossoblu è diverso, con il baricentro più alto e l'Inter che si compatta dietro, sa soffrire, resta in attesa ed è pronta a ripartire: Inzaghi decide di muovere il suo centrocampo inserendo Frattesi e Asllani per Mkhitaryan e Calhanoglu, poi tocca all'ex Arnautovic calcare il prato del Dall'Ara garantendo un po' di riposo a Thuram. Al 78' rientra in partita anche Sommer, bravo a respingere con i guantoni il mancino insidioso di Zirkzee. Thiago Motta mischia le carte in attacco, Inzaghi si gioca l'ultimo cambio inserendo Klaassen per Barella e incassa l'ennesimo ko fisico di Arnautovic. Oltre - soprattutto - ad altri tre punti che avvicinano il 20esimo tricolore.