Yann Aurel Bisseck, ovvero l'arte di saper attendere con pazienza. Inzaghi ha sempre puntato sull'unità del gruppo, uno spirito da tener compatto perché così la seconda stella potrà essere raggiunta. Il difensore, dopo una primissima parte di stagione in panchina, si è ben disimpegnato quando è stato chiamato in causa. Sabato ha badato agli scatti di Banda, riversandosi nella metà campo avversaria e segnando anche il gol. E ha ripagato al meglio la fiducia del tecnico e dei compagni, che non hanno mai dubitato delle sue qualità. E ora può crescere ancora tanto...

