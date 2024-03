Episodio curioso al minuto 37 di Bologna-Inter, subito dopo il gol del vantaggio nerazzurro di Yann Bisseck. Il tedesco, come gesto di esultanza, ha mimato un tiro in sospensione nella pallacanestro, di cui è grande appassionato. Il direttore di gara Luca Pairetto, ipotizzando una reazione verso il pubblico di casa, si stava dirigendo verso di lui con l'intento di ammonirlo, ottenendo in risposta il muro dei compagni di squadra che volevano chiarire immediatamente la situazione.

Chiarimento arrivato anche dall'assistente Giallatini, meglio posizionato di Pairetto, che lo ha convinto a interrompere sul nascere il provvedimento con tanto di gesto d'intesa.