Bild – L’Inter su Leno per l’inverno, ma in pole c’è Onana. Occhi anche su Ginter

L'indiscrezione del giornalista tedesco Christian Falk

Redazione FcInterNews

Christian Falk è uno dei giornalisti tedeschi della Bild più vicini alle vicende del Bayern Monaco. In un tweet pubblicato questa mattina, il cronista riporta una notizia importante in chiave Inter. La società nerazzurra è interessata, scrive Falk, a un trasferimento di Bernd Leno in inverno. L'estremo difensore, 29 anni, nazionale tedesco, ha giocato finora 3 partite in Premier League e una in Carabao Cup nel 2021/'22 con l'Arsenal, subendo nove gol.

L'estremo difensore è legato ai gunners fino al 2023. Sport Bild riporta anche una sua dichiarazione: "Londra è molto bella, anche Milano non è male ed è più vicino alla mia città natale, Stoccarda". In ogni caso, specifica il quotidiano, in cima alla lista c'è il 25enne André Onana, che a fine stagione (salvo prolungamenti) si libererà a parametro zero dall'Ajax.

In difesa è invece nel mirino Matthias Ginter, 27 anni e come Onana in scadenza di contratto. Il Borussia Moenchengladbach vuole il prolungamento, ma sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco, Real Madrid e Atletico.