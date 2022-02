Berti: “Sarà il derby di Barella, vorrà spaccare il mondo. Milan? Poche chance”

Nicolino infiamma la stracittadina: "I tre centrocampisti di Inzaghi giocano come se si conoscessero da una vita, dubito i rossoneri possano reggere il confronto"

L'Inter vincerà il derby contro il Milan grazie al suo centrocampo. Ne è convinto Nicola Berti, che ha provato ad anticipare le chiavi tattiche della partita di San Siro parlando con i colleghi di Gazzetta.it: "Onestamente, vedo poche chance per il Milan, il centrocampo di Inzaghi è troppo più forte e affiatato. Barella, Brozovic e Calhanoglu giocano come se si conoscessero da una vita. Kessié e soprattutto Tonali sono due clienti scomodi, ma quei tre si muovono come su una scacchiera: ci mettono un’intensità e un’armonia tali che dubito il Milan possa reggere il confronto. Simone non ha nulla da temere. Pioli può cercare di asfissiare Brozovic mettendogli addosso anche un mastino come Kessie, ma in quel caso si libererebbe spazio per Barella e Calha. Sinceramente, non vedo come Pioli possa neutralizzare la mediana dell’Inter".