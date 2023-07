"Se dovesse diventare ufficiale mi dispiacerebbe molto. Ha fatto delle cose straordinarie, ambientandosi in un calcio completamente differente, nuovo e con una lingua diversa. È un portiere di grande qualità, di grande spessore, di grande carisma che vorrei vedere all'Inter per tanti anni". Parola di Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter che incalzato da TMW commenta così il probabile addio di André Onana.

E come mai invece anche lui sembra destinato a salutare l'Inter?

"Sappiamo coma va il mercato adesso. Vediamo cosa succederà, ma se sarà ceduto mi auguro che venga lasciato partire per una cifra importante perché il ragazzo ha valore. La dirigenza dell'Inter è comunque molto competitiva e preparata, sono convinto che riusciranno come tutti gli anni a fare un grande mercato".

Per sostituirlo si fanno i nomi di Trubin e Sommer. Sono due profili che la convincono?

"Sono due ottimi portieri, uno dei quali è giovane, ha ancora tantissimo da dimostrare ed ha margini di miglioramento importanti, mentre l'altro è un giocatore di grande esperienza. Non è facile per un portiere straniero arrivare e sapersi ambientare subito bene come è riuscito ad Onana. Mi auguro che riescano a fare lo stesso percorso se dovessero arrivare in Italia".

Handanovic sembra ormai destinato a lasciare l’Inter. Che perdita sarà?

"Spero sempre che possa restare perché so quanto è importante come giocatore, come uomo dentro lo spogliatoio e come figura per la società. Mi auguro che resti se è quello che desidera. Che smetta sinceramente la vedo difficile, è ancora molto determinato ed ha ancora molta voglia di fare e di dimostrare. Spero sia felice, qualunque scelta faccia. Meglio se resta però (ride, ndr)".

Parliamo anche del suo amico Lukaku. Sa qualcosa sul suo futuro?

"Spero con tutto il cuore che possa tornare all'Inter. So che Romelu vuole Milano e l'Inter, non vuole andare in nessun altra squadra. Certo, non dipende solo dalla voglia e dall'amore che uno ha per la squadra e la società in cui desidera giocare. Ci sono tante altre situazioni, che vorrei fossero risolte dal club per fare felici tutti: tifosi, mister, compagni e Romelu".

Recentemente hanno rinnovato Calhanoglu e Bastoni. Lei ha giocato con il classe '99, può essere la bandiera dell’Inter anche in futuro?

"Sono notizie importantissime. Calhanoglu ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ma anche uno che tiene molto alla squadra e ai compagni. Per Bastoni sono contento ancora di più. Sono orgoglioso che sia rimasto perché è un calciatore importante, giovanissimo e che ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Vorrei che diventasse, con altri che sono lì, una bandiera dell'Inter, ma purtroppo sappiamo come funziona il calcio".

Cioè?

"Se in futuro dovessero arrivare offerte incredibili, sarà complicato rinunciare, sia per il giocatore, sia per la società. Mi auguro che non accada mai e che l'Inter riesca a tenerlo per fare di lui una bandiera. Ci tiene tantissimo all'Inter e lo ha dimostrato".

Inzaghi confermato. Ovvio dopo Istanbul?

"Difficile parlare male del mister. Ha avuto difficoltà come i calciatori nell'annata, ma non ci dimentichiamo che è stato un anno particolare per il Mondiale e gli infortuni. L'Inter ha sempre creato tantissimo, a volte è girata male, ma ha fatto un lavoro incredibile vincendo trofei, arrivando in finale di Champions... La conferma è più che positiva, spero si continui su questa strada, ovvero quella dove l'Inter merita di stare".

