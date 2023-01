Prosegue lo "Zio": "Lautaro ora ha una nuova responsabilità ed è quella di mandare sempre un messaggio positivo agli altri, in allenamento come in partita. Significa fare una corsa in più, uno scatto in più, sacrificarsi con entusiasmo per la causa. Il Mondiale ha dimostrato che quando la competizione si alza, la difesa è l’elemento chiave. Tecnicamente è uno degli attaccanti più completi del mondo, non si discute. Ma a volte si rattrista, sparisce per qualche partita. Ora serve continuità. L’Inter non può permettersi un’altra pausa di Lautaro se vuole continuare a puntare allo scudetto".