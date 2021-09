Bergomi: “Inzaghi grande allenatore. Sanchez titolare? Non credo sia un’opzione”

L'ex difensore dell'Inter a La Tercera promuove Vidal: "Si è presentato molto bene, può essere un'ottima opzione"

Christian Liotta

Il quotidiano cileno La Tercera ha intervistato Beppe Bergomi, che ha parlato ampiamente dell'avvio di stagione dell'Inter di Simone Inzaghi con focus, ovviamente, su Arturo Vidal e Alexis Sanchez:

Come hai visto queste prime partite dell'Inter?

"È una squadra che ha mostrato tante varianti, ha dinamicità e pazienza. Il nuovo tecnico ha svolto un lavoro interessante. Inzaghi è un grande allenatore, è un ragazzo intelligente".

C'erano dubbi sulle prestazioni dell'allenatore?

"Non avevamo dubbi che avrebbe fatto molto bene in questa Inter. La sua mano si sta già vedendo sulla squadra. Una squadra che ha vinto la maggior parte delle partite e ha affrontato senza paura grandi squadre come il Real Madrid.

Credi che questa Inter possa tornare ad essere campione?

"L'Inter ha tutte le carte in regola per tornare a essere campione. Ha perso giocatori interessanti come Lukaku, ma Inzaghi ha un buon gruppo di giocatori. Milan, Napoli e Juventus possono resistere, ma l'Inter ha acquisito una certa gerarchia che gli dà un vantaggio".

Come hai visto Alexis Sanchez in questo inizio di stagione?

"Onestamente, non è stato un buon inizio per il cileno. Ha avuto molti infortuni e questo lo ha limitato nel suo gioco, non è al cento per cento ma mantiene la qualità che lo ha portato in questo club".

Riuscirà mai ad ottenere una maglia da titolare?

"Alexis Sánchez non ha opzioni per iniziare da titolare in questa Inter. Sicuramente giocherà tante partite, ma il duo composto da Edin Dzeko e Lautaro Martínez è il prescelto, lo ha dimostrato con i gol. Sánchez avrà molte opzioni per giocare dall'inizio in futuro, perché il calendario dell'Inter è molto serrato. Ma non credo che si affermerà come attaccante titolare".

E cosa dici di Arturo Vidal?

"Quest'anno si è presentato molto bene, soprattutto nelle prime partite. Ha segnato gol, ha dato velocità e rendimento alla squadra. Si vede che ha uno spirito nuovo e ha mostrato molta disponibilità venendo dalla panchina. Questo Vidal può essere un'ottima opzione per questa Inter".