Bergomi: “Gosens ottima mossa. L’Inter vuole rinnovare Perisic”

L'ex capitano nerazzurro analizza il mercato di gennaio dell'Inter

Presente nel salotto di Sky Calciomercato L'Originale in attesa del gong finale della finestra di mercato invernale, Beppe Bergomi avalla le operazioni fatte in questo mese di gennaio da Marotta e Ausilio: "L'Inter su Gosens ha anticipato i tempi perché è un ragazzo che non voleva rinnovare da ciò che so e l'Atalanta lo ha lasciato andare. È stata un'ottima mossa. So anche che vogliono rinnovare Perisic, senza arrivare a determinate cifre ma vogliono rinnovare. Grande corsia di sinistra quindi. Gosens sta ancora bene ma lo conosciamo. Caicedo penso l'abbiano preso perché Correa non ti dà certe garanzie fisiche e l'Inter ha tanti impegni ravvicinati e avere uno come Caicedo che Inzaghi conosce bene può essere molto importante. È andato via anche Sensi: secondo me Inzaghi non lo vedeva nei tre di centrocampo, lo ha sempre utilizzato come seconda punta soprattutto all'inizio e lì può anche giocarci Calhanoglu in mancanza di attaccanti. Mi dispiace per Sensi ma anche questa operazione giusta".