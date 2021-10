Bergomi: “D’Ambrosio pronto, Sanchez convincente. Dimarco? Non me l’aspettavo”

L'ex capitano nerazzurro commenta il successo dell'Inter a Empoli e parla anche di qualche singolo

"Un giocatore funzionale, si fa sempre trovare pronto, lo puoi mettere dove vuoi. In alcuni momenti, e qui parlo delle stagioni passate e non ora che ha perso la titolarità da qualche anno, era più utile di altri giocatori che avevano un nome più altisonante. E qui mi fermo".

"Quello che ha segnato sembra un gol facile, ma la va a chiudere molto bene. Lo ricordo nei Giovanissimi dell'Inter: già si parlava di lui come di un predestinato, era uno precoce. Ma sinceramente non mi aspettavo l'ascesa che ha avuto in questi anni, gli ha fatto molto bene il lavoro con Juric. Bravissimo sia come 'braccetto' che come esterno a tutta fascia".